Valentina Valiente capítulo 87: ¡Atacan la casa de Dolores y dejan un mensaje contra Valentina!

Dolores y Eucebio compartían un momento de conversación cuando un estruendo los sorprende por completo. Un objeto impacta contra la ventana de la casa, obligando a todos a salir rápidamente para averiguar qué había sucedido.

Lolo, Chubi y Tony también llegan al lugar para ayudar, mientras la preocupación crece entre los presentes por el inesperado ataque. Al revisar el exterior de la vivienda, descubren un mensaje pintado que acusa directamente a Valentina, dejando a todos completamente impactados.

El hecho genera temor e incertidumbre, ya que nadie sabe quién estaría detrás de este acto de intimidación ni cuáles serían sus verdaderas intenciones.

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