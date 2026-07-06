Valentina Valiente capítulo 87: ¡La abogada de Edmundo pone en duda la prueba de ADN de Valentina!

Tras mostrarle el resultado negativo del examen de ADN, la abogada escucha la versión de Edmundo, quien insiste en que conserva una copia del mismo documento donde el resultado era positivo y confirmaba que Valentina era su nieta.

Sin embargo, la abogada le hace una importante observación: le pregunta si recibió el examen directamente del laboratorio o si alguien más lo obtuvo primero.

Edmundo explica que fue Bryan, hijo de Lupe y una persona de su absoluta confianza, quien recibió el documento antes de enviárselo por correo electrónico.

Pese a que el empresario defiende la honestidad de Bryan, la abogada le aclara que el examen oficial remitido por el laboratorio es el que ella tiene en sus manos y le pide revisar la copia que él conserva.

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