Valentina Valiente capítulo 87: ¡Edmundo queda en shock al descubrir que una prueba de ADN niega el vínculo con Valentina!
Una inesperada revelación sacude por completo a Edmundo. Su abogada le pide reunirse con urgencia mientras revisan la documentación relacionada con el fideicomiso. Durante el proceso, encuentra un antiguo resultado de una prueba de ADN que cambia por completo el panorama.
Según ese examen, el resultado es negativo y Valentina no sería la nieta de Edmundo. La noticia deja al empresario completamente desconcertado, ya que él recuerda que anteriormente esa misma prueba había arrojado un resultado positivo.
Sin entender cómo es posible que existan dos resultados distintos, Edmundo queda impactado y comienza a cuestionarse qué ocurrió realmente con ese examen. La inesperada información abre un nuevo misterio que podría cambiar por completo la historia de Valentina y su verdadera identidad.
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