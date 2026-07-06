Valentina Valiente capítulo 87: ¡Edmundo enfrenta a Bryan por la prueba de ADN de Valentina!

Edmundo ya no puede ignorar las dudas que rodean la prueba de ADN de Valentina y decide buscar respuestas de inmediato.

Por ello, cita a Bryan para mostrarle dos documentos: el resultado oficial enviado recientemente por el laboratorio y la copia que él mismo le había enviado tiempo atrás por correo electrónico.

Al compararlos, las diferencias son evidentes, por lo que Edmundo le pide una explicación sobre cómo es posible que existan dos versiones del mismo examen.

La tensión aumenta cuando el empresario le pregunta directamente si manipuló la prueba de ADN. Lejos de responder de inmediato, Bryan guarda un inquietante silencio que solo incrementa las sospechas de Edmundo.

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