Valentina Valiente capítulo 87: ¡Edmundo les pide a Valentina y Alejandro que nunca renuncien a su amor!

La incertidumbre por su estado de salud lleva a Edmundo a tener una de las conversaciones más emotivas con Valentina y Alejandro.

Aunque ambos intentan convencerlo de que se opere cuanto antes, recordándole casos exitosos de personas que pasaron por el mismo procedimiento, el empresario admite que aún necesita poner algunos asuntos en orden antes de tomar la decisión.

Entre ellos, asegura que quiere dejar asegurado el financiamiento del proyecto para llevar agua a San Jerónimo, por si llegara a ocurrirle algo durante la cirugía.

Sin embargo, lo que más le preocupa no es el dinero, sino el futuro de la relación entre su nieta y Alejandro. Conmovido, Edmundo les habla sobre lo difícil que es encontrar un amor verdadero y les pide que, pase lo que pase, nunca dejen de luchar por la hermosa relación que han construido juntos.

Emocionados por sus palabras, Valentina y Alejandro le prometen que jamás perderán la fe en su amor, mientras le aseguran que todo saldrá bien con la operación.

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