Valentina Valiente capítulo 88: ¡Bryan confiesa que alteró la prueba de ADN de Valentina!

La verdad finalmente sale a la luz y cambia por completo la historia de Edmundo y Valentina. Luego de ser confrontado, Bryan confiesa que alteró la prueba de ADN para hacer creer que Valentina era la nieta perdida de Edmundo.

Entre lágrimas, explica que tomó esa decisión porque estaba convencido de que ambos se necesitaban y porque veía cómo Edmundo había recuperado la ilusión de vivir desde la llegada de Valentina. Incluso asegura que todas las señales parecían indicar que ella era Gracia María, por lo que decidió ignorar el verdadero resultado del laboratorio.

Sin embargo, la confesión provoca una profunda decepción en Edmundo, quien le reclama haber jugado con la vida de todos y le recuerda que, al falsificar el examen, también dejó de buscar a su verdadera nieta.

Destruido, Edmundo le reprocha que su decisión no solo acabó con sus esperanzas, sino que también cambiará para siempre la vida de Valentina, quien deberá afrontar que no pertenece a la familia.

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