Valentina Valiente capítulo 88: ¡Frida acusa a Valentina de falsificar la prueba de ADN!

La verdad sobre la prueba de ADN provoca un nuevo enfrentamiento entre Frida y Valentina. Aprovechando que Valentina aún desconoce lo ocurrido, Frida la encara y le asegura que Edmundo ya descubrió la prueba original del laboratorio. Además, la acusa de haber actuado junto a Bryan para adulterar el resultado y quedarse con la fortuna de la familia.

Completamente desconcertada, Valentina niega rotundamente las acusaciones y asegura que jamás sería capaz de participar en un engaño de esa magnitud. Lejos de creerle, Frida insiste en responsabilizarla por el delicado estado de salud de Edmundo y le exige que se marche antes de llamar al personal de seguridad.

En medio de la tensa discusión, Valentina vuelve a defender su inocencia, sin entender por qué la están culpando de algo que asegura desconocer.

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