Cancillería ubica a familia peruana reportada como desaparecida tras terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que logró ubicar a cinco integrantes de una familia peruana que había sido reportada como desaparecida tras los dos terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de sus redes sociales, la Cancillería precisó que la ubicación fue realizada por la Sección de Intereses del Perú en Caracas. Los connacionales fueron encontrados en su vivienda, ubicada en La Guaira, una de las zonas afectadas por la emergencia.

#NoticiasTorreTagle | 📢 Actualización sobre ciudadanos peruanos en Venezuela: Nuestra Sección de Intereses en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana reportada como desaparecida. Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 7, 2026

Según detalló la entidad, el inmueble presenta daños materiales a consecuencia de los sismos, aunque la familia se encuentra a salvo. “Nuestra Sección de Intereses en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana reportada como desaparecida. Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras la reciente emergencia”, indicó la Cancillería.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se vienen coordinando acciones para la entrega de ayuda humanitaria y víveres para los afectados. También señaló que ninguno de los integrantes de la familia ha solicitado ser repatriado al Perú.

Finalmente, la Cancillería aseguró que mantiene una estrecha coordinación con las autoridades locales para brindar asistencia y atención a los ciudadanos peruanos que pudieran haber resultado afectados por los terremotos.

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