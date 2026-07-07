Valentina Valiente capítulo 88: ¡Edmundo llora al encontrarse con Valentina tras saber la verdad!

Valentina llega al hospital preocupada por el estado de salud de Edmundo, sin imaginar que él ya conoce la verdad sobre su verdadero vínculo. Conmovida, se acerca a su abuelo, le toma la mano y le pide que no se preocupe, asegurándole que ha rezado para que salga adelante y que todo volverá a estar bien.

Sin embargo, Edmundo no logra responderle. Incapaz de contarle lo ocurrido, llora mientras escucha las palabras de cariño de Valentina. La joven, que aún cree ser su nieta, intenta consolarlo y le repite cuánto lo quiere, sin entender el profundo dolor que él está viviendo.

Ante la intensidad del momento, el personal médico interviene y le pide a Valentina que salga de la habitación, ya que el paciente no puede exponerse a emociones fuertes durante su recuperación.

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