Valentina Valiente capítulo 88: ¡Edmundo se desploma tras descubrir la verdad sobre Valentina!

La confesión de Bryan deja a Edmundo completamente devastado y las consecuencias no tardan en aparecer.

Antes de marcharse, Bryan insiste en que Valentina nunca supo de la manipulación de la prueba de ADN y asume toda la responsabilidad por lo ocurrido. Además, asegura que siempre creyó que ella era realmente la nieta de Edmundo.

Lejos de perdonarlo, el empresario le recuerda que cometió un grave delito y le exige abandonar su casa de inmediato, decidido a que responda por todo el daño causado.

Cuando Bryan se retira, Frida, que había escuchado la conversación, entra a la habitación y encuentra a Edmundo llevándose las manos al pecho en medio de un fuerte malestar.

Instantes después, el empresario se desploma, provocando una desesperada reacción de Frida, quien pide que llamen a una ambulancia de inmediato.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!