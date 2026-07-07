Valentina Valiente capítulo 88: ¡Lupe descubre que Bryan alteró la prueba de ADN de Valentina!

La confesión de Bryan también golpea a Lupe, quien no puede creer el grave error que cometió su hijo. Conmovida, le reclama por haber engañado a Edmundo, Valentina y a todos los que confiaban en él. Aunque reconoce que nunca actuó con mala intención, le deja claro que falsificar una prueba de ADN fue una decisión imperdonable.

Bryan intenta justificarse asegurando que solo quería proteger la felicidad de Edmundo y Valentina, pues sentía que el vínculo entre ambos era real y no quería destruirlo con el resultado del examen.

Sin embargo, Lupe le responde que debió decir la verdad desde el primer momento y le recuerda que las consecuencias de esa mentira ya comenzaron a salir a la luz.

Al enterarse de que Valentina todavía no sabe que no es la nieta de Edmundo, Lupe le exige a Bryan que sea él quien le confiese toda la verdad antes de que se entere por otra persona.

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