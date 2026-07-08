Valentina Valiente capítulo 89: ¡Bryan le confiesa a Jenny que falsificó a prueba de ADN de Valentina!

Bryan le confiesa a Jenny que él alteró los resultados de la prueba de ADN para hacer creer que Valentina era nieta de Don Edmundo, una mentira que terminó destruyendo a ambos cuando salió a la luz.

Al escuchar la confesión, Jenny queda completamente impactada. Sin poder creer lo ocurrido, le reclama: “¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurrió que podrías engañar a un millonario?”. Bryan intenta justificarse asegurando que jamás quiso perjudicar a nadie. “Yo solamente hice lo que creí que era lo mejor”, responde con arrepentimiento.

Desesperada, Jenny intenta llamar a su mejor amiga, pero Bryan le pide que espere. Sin embargo, ella no puede evitar preguntarle el peor escenario posible: “¿Y si Don Edmundo se muere?… ¿Tú puedes ir preso?”.

Con la voz quebrada, Bryan acepta que podría enfrentar a la justicia. “Probablemente sí”, responde antes de intentar marcharse, convencido de que solo está involucrando a Jenny en un problema del que quizás ya no haya salida. Aun así, ella lo detiene con un abrazo, dejando en evidencia que el dolor y la incertidumbre apenas comienzan.

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