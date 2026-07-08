Valentina Valiente capítulo 89: ¡Frida jura llevar a Valentina y Bryan a la cárcel tras descubrir el supuesto fraude del ADN!

Durante la reunión que tuvo Frida con Macarena y Rodrigo, su abogado y tío de Ximena, el abogado le explica que, aunque ella sería la principal heredera, la situación no es tan sencilla. Al estar legalmente reconocida como nieta, Valentina podría solicitar una nueva prueba de ADN e iniciar un largo proceso judicial que congelaría el patrimonio de Edmundo mientras se resuelve el caso.

Lejos de calmarse, Frida asegura que todo habría sido un plan cuidadosamente organizado. Sin pruebas, culpa a Valentina, Bryan e incluso a Lupe de haber manipulado los resultados para quedarse con la herencia. “¡Claro que metieron mano! Esto es un plan de Bryan y Valentina que lo han armado hace años”, afirma completamente convencida.

El abogado le recomienda impugnar la filiación y, si se demuestra que hubo fraude en la prueba de ADN, presentar una denuncia por estafa. La reacción de Frida no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. “¡Los voy a meter presos a todos!”, sentencia, convencida de que los responsables deberán responder ante la justicia.

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