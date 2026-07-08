Valentina Valiente capítulo 89: ¡Alejandro desenmascara a Máximo! Las imágenes podrían acabar con sus mentiras

Alejandro, Gabo y Chancho deciden pasar a la acción para descubrir quién está detrás de la campaña de desprestigio contra el proyecto que busca llevar agua a San Jerónimo. Convencidos de que Máximo oculta algo, lo siguen por todo San Jerónimo.

Durante la vigilancia, los tres observan cómo Máximo se reúne con personas vinculadas al negocio de las cisternas. Para Gabo, la escena confirma todas sus sospechas. “Está coludido con lo de las cisternas. Por eso no les conviene que tengan agua en San Jerónimo”, afirma al comprender el verdadero motivo de los constantes ataques contra Alejandro y Valentina.

Sin perder tiempo, los jóvenes comienzan a reunir pruebas. Mientras Chancho permanece al volante del auto alquilado, Gabo toma varias fotos y Alejandro graba toda la reunión con su celular para registrar cada detalle del encuentro.

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