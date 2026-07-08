Valentina Valiente capítulo 89: ¡Ni al borde de la muerte la olvida! Edmundo despierta llamando a Valentina

Mientras permanece en la habitación del hospital, aún débil y con evidentes signos del procedimiento, Edmundo recibe la visita de Frida, quien intenta transmitirle tranquilidad asegurándole que todo salió bien.

Conmovida, Frida le promete que permanecerá a su lado durante su recuperación. Sin embargo, el emotivo momento cambia por completo cuando Edmundo, todavía con dificultad para hablar, pronuncia: “Valentina”.

La reacción de Frida es inmediata. Su expresión cambia por completo al darse cuenta de que, incluso después de haber descubierto que Valentina no es su nieta biológica y tras haber estado al borde de la muerte, ella continúa como prioridad para Edmundo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!