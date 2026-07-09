Valentina Valiente capítulo 90: ¡Valentina llega al antiguo fundo Echegaray y encuentra a un testigo de su pasado!

Decidida a descubrir quién es realmente, Valentina viaja hasta el antiguo fundo Echegaray con la esperanza de encontrar pistas sobre su pasado.

En el lugar conoce a Dionisio, un hombre que asegura haber vivido toda su vida en la zona y que, además, trabajó durante años en la antigua propiedad de la familia Echegaray.

Al escuchar el nombre del fundo, Dionisio recuerda la imponente casa que existía en ese lugar y la tragedia que marcó para siempre a la familia tras la explosión que acabó con la vida de varios de sus integrantes.

El hombre también le explica que, después del accidente, la vivienda fue demolida y que actualmente solo quedan las plantaciones donde él continúa trabajando.

Conmovida por el inesperado encuentro, Valentina le confiesa que está buscando respuestas sobre su pasado y espera que él pueda ayudarla a reconstruir una parte de su historia.

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