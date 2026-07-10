Valentina Valiente capítulo 91: ¡Macarena pone a Susana en contra de Valentina con una nueva acusación!

Mientras avanzan con los diseños de la futura marca de ropa que crearán juntas, Macarena y Susana hacen una pausa para conversar. Es entonces cuando la hija de Frida aprovecha el momento para hablar sobre el delicado estado de salud de Edmundo.

Con un tono de aparente preocupación, Macarena asegura sentirse muy afectada por la situación de su tío y comenta que el descubrimiento de que Valentina no era su verdadera nieta significó un golpe devastador para él.

La conversación toma un giro inesperado cuando Macarena insinúa que empieza a dudar de la inocencia de Valentina en todo el escándalo de la prueba de ADN, pese a que antes siempre la había defendido.

Como argumento, revela que Valentina convenció a Edmundo para comprarle un departamento a Lupe, un hecho que, según ella, podría demostrar que tanto la joven como Bryan buscaban aprovecharse del empresario.

Las palabras de Macarena dejan impactada a Susana, quien comienza a cuestionarse si realmente Valentina tuvo alguna participación en el engaño que tanto afectó a Edmundo. ¿Logrará Macarena poner definitivamente a Susana en contra de la joven?

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