Valentina Valiente capítulo 91: ¡Valentina descubre su verdadera identidad!

La búsqueda de respuestas de Valentina finalmente da un giro inesperado. Durante su visita al antiguo fundo Echegaray, Dionisio logra unir las piezas del rompecabezas gracias a la pulsera que la joven ha conservado desde niña.

El ex trabajador del fundo recuerda que esa pulsera fue un regalo de Gracia María para una pequeña niña, luego de que recuperara su muñeca favorita tras caer al río durante un paseo con otros niños.

Con ese recuerdo, Dionisio llega a una impactante conclusión: Valentina no es Gracia María. En realidad, sería la hija de Rosa, una joven trabajadora del fundo que siempre llevaba consigo a su pequeña, a quien llamaba cariñosamente “Palomita”.

La revelación continúa cuando el hombre le confirma que el verdadero nombre de la joven es Milagros. Sin embargo, el hallazgo también abre un nuevo misterio. Dionisio recuerda que Rosa abandonó el fundo con su hija antes de la explosión que acabó con gran parte de la familia Echegaray, por lo que nunca entendió cómo la niña terminó sola tiempo después.

Con lágrimas en los ojos, Valentina solo puede hacerse una pregunta: ¿qué ocurrió con su madre y por qué ella apareció abandonada en una carretera?

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