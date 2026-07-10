Valentina Valiente capítulo 91:¡Alejandro enfrenta a Susana por hablar mal de Valentina y la defiende!

Las diferencias entre Alejandro y Susana llegan a un punto crítico cuando ella insiste en que Valentina no es la mujer indicada para su hijo, luego de todo lo ocurrido con el escándalo de la prueba de ADN.

Convencida de que Alejandro está actuando sin pensar, Susana intenta hacerlo entrar en razón. Sin embargo, el arquitecto responde con firmeza y asegura que estar enamorado no significa perder el juicio.

La conversación se vuelve cada vez más tensa cuando Alejandro cuestiona si su madre alguna vez se enamoró de verdad, provocando la inmediata indignación de Susana, quien considera que su hijo le está faltando el respeto.

Lejos de retroceder, Alejandro deja claro que nadie lo está manipulando y reafirma que Valentina es una buena mujer, pese a todo lo que se dice sobre ella.

Antes de dar por terminada la discusión, el joven le pide a su madre que conozca realmente a Valentina antes de juzgarla y rechaza seguir escuchando comentarios en contra de la mujer que ama.

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