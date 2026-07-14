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Valentina Valiente capítulo 93: ¡Alejandro sorprende a Valentina con una romántica propuesta de matrimonio!

Valentina Valiente
Nvega@latina.pe
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El amor de Alejandro y Valentina alcanza uno de sus momentos más especiales. En una noche llena de emoción, el joven abre su corazón y le confiesa que ya no puede imaginar una vida sin ella.

Mientras contemplan el paisaje de San Jerónimo, Alejandro le agradece por haber llenado su vida de nuevos colores y le asegura que quiere compartir con ella cada etapa de su futuro, desde los momentos felices hasta las dificultades que puedan enfrentar.

Conmovido, le dice que sueña con formar una familia a su lado, construir una vida juntos y convertirse en un verdadero equipo. Para él, Valentina es la persona que le da paz en medio de cualquier caos.

Finalmente, Alejandro saca un anillo y, con una romántica declaración, le hace la gran pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. Sin poder ocultar la emoción, Valentina acepta de inmediato y responde con un contundente “Sí, mi amor, claro que sí”.

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