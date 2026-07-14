Valentina Valiente capítulo 93: ¡Frida y Rodrigo se besan tras una reunión por el caso contra Bryan y Valentina!

La cercanía entre Frida y Rodrigo da un giro inesperado. Mientras continúan trabajando juntos en el proceso legal contra Bryan y buscando involucrar también a Valentina en la investigación, ambos protagonizan un momento que ninguno tenía previsto.

En medio de la reunión, Rodrigo se deja llevar por el momento y besa a Frida. Tras unos minutos, Frida se arrepiente de inmediato y le pide disculpas, reconociendo que actuó por impulso y que fue poco profesional.

Por su parte, Frida le deja claro que está casada, aunque también intenta restarle dramatismo a lo sucedido. Ambos coinciden en que son adultos y acuerdan que ese episodio no debe afectar la relación profesional que mantienen.

Antes de despedirse, Rodrigo le promete que continuará con su estrategia legal y buscará incorporar a Valentina en la investigación por la presunta estafa relacionada con la falsificación de la prueba de ADN.

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