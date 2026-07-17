Valentina Valiente capítulo 96: ¡Jenny rompe en llanto por Bryan… y termina besando a Gabriel!

Jenny intentó refugiarse en el trabajo para distraerse de la difícil situación que atraviesa Bryan, quien cumple prisión preventiva tras el caso de la falsa prueba de ADN de Valentina. Junto a Gabriel avanzaba con las ideas para Perro Calato, pero la tristeza terminó apoderándose de ella.

Gabriel, sin intención, propuso un concepto relacionado con un “amo preso”, comentario que inmediatamente le recordó a Jenny el drama que vive su pareja. Aunque ella intentó restarle importancia y seguir trabajando, el dolor terminó desbordándola.

Jenny confesó la impotencia que siente al no saber cómo está Bryan ni cuándo podrá volver a verlo. “No sé si está bien, no sé si come, no sé si le pega, no sé cuántos años va a estar preso”, expresó completamente devastada.

Al verla tan afectada, Gabriel dejó de lado el trabajo para consolarla. Además de asegurarle que el abogado encargado del caso hará todo lo posible para ayudar a Bryan, le pidió que confiara en él y que no perdiera la esperanza. En medio de ese momento de cercanía, Gabriel tomó el rostro de Jenny y la besó apasionadamente. Sorprendentemente, ella no rechazó el beso y se dejó llevar por el instante.

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