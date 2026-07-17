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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: “¡No sé, te estoy diciendo!” Julio Díaz fue cargado como un muñeco y explotó en pleno juego

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las carcajadas no faltaron en Me Caigo de Risa durante el juego “Báilamela Suavecito”, donde Julio Díaz fue el primero en enfrentarse al desafío. Mientras Peláez lanzaba preguntas a toda velocidad, su pareja de baile no dejó de cargarlo, girarlo, levantarlo por los aires y ponerlo de cabeza, obligándolo a responder sin perder la concentración.

Aunque Julio Díaz acertó varias preguntas sobre cultura general, matemáticas y tradiciones peruanas, el verdadero caos llegó cuando le preguntaron la capital de Países Bajos. Entre vueltas y piruetas, el participante terminó completamente confundido y, entre risas, explotó con un “¡No sé, te estoy diciendo!”, provocando las carcajadas de Peláez, el público y sus compañeros.

Lejos de rendirse, Julio Díaz siguió respondiendo mientras intentaba recuperar el equilibrio, aunque todavía alcanzó a confundirse en otras preguntas antes de que Peláez anunciara el esperado “¡Tiempo, señores, tiempo!”, cerrando uno de los momentos más divertidos del programa. Respondiendo un total de 17 preguntas.

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