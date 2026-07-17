Gisela Valcárcel revela por qué no desea volver a la televisión y confiesa duros episodios familiares

Gisela Valcárcel, una de las figuras más importantes de la televisión peruana, descartó un retorno inmediato a las pantallas. La conductora explicó, en el podcast Habla Serio de Latina Noticias, que prefiere mantener su rutina actual y enfocarse en nuevos proyectos personales, como el lanzamiento de su libro “El poder de ser tú”, el cual la llevará a presentarse en diversos teatros y auditorios.

“No quiero volver a la televisión ahora. Uno siente el momento en el que debe retornar”, afirmó Gisela, recordando que antes del éxito de ‘Bailando por un sueño’ en 2008, también pasó tres años alejada de los medios para conectar con la vida cotidiana.

Una tensa discusión con su madre y el impacto de conocer a su padre

Durante la entrevista, la presentadora compartió detalles de un fuerte enfrentamiento que tuvo con su madre en el pasado. Tras un desacuerdo doméstico en el que Gisela le recordó que estaban en su propiedad, la reacción de su progenitora fue drástica.

“Tiró toda la refrigeradora al suelo, abrió la alacena y tiró todo. Me dijo: ‘Nunca más le vas a decir a tu madre de quién es esta casa, porque lo que tú eres te lo di yo'”, relató la animadora.

Gisela Valcárcel también se abrió sobre el primer gran dolor de su infancia, ocurrido a los 5 años y medio, cuando conoció sorpresivamente a su padre. La conductora describió el momento como una experiencia impactante que le generó un profundo temor.

“Había un señor sentado en el comedor. Sentí miedo y mi mamá me dijo: ‘Es tu papá’. Yo le respondí que era mentira”, confesó. El choque emocional se intensificó con la posterior convivencia, ya que la dinámica del hogar cambió drásticamente. Según Gisela, su madre comenzó a priorizar la atención hacia su esposo, dejando a sus cuatro hijas en un segundo plano. Asimismo, recordó la presión familiar y la falta de validación de su padre respecto a sus calificaciones escolares.

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