Valentina Valiente capítulo 96: ¡Susana queda en shock! Macarena le cuenta la supuesta traición de Alejandro a Valentina

Durante una tranquila conversación entre Macarena y Susana, ambas revisaban los avances de una nueva colección de ropa cuando la charla tomó un giro completamente inesperado.

Todo comenzó cuando Macarena mencionó el compromiso entre Alejandro y Valentina, el cual estaba en todas las publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la sorpresa fue grande al descubrir que la madre no estaba enterada. Al ver la fotografía de la pareja, Susana reaccionó con evidente preocupación y aseguró que su hijo estaba cometiendo un error del que podría arrepentirse.

Aprovechando la vulnerabilidad de Susana, Macarena se mostró comprensiva y lamentó el distanciamiento que existe entre madre e hijo desde que Alejandro inició su relación con Valentina. Pero el momento más impactante llegó cuando, fingiendo dudar si debía hablar, Macarena soltó una inesperada revelación. “Creo que Alejandro le ha sacado la vuelta a Valentina”, dijo, dejando a Susana completamente paralizada.

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