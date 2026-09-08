Zoe Arévalo se suma como Mirkala en Valentina Valiente y recuerda su paso por El Gran Chef: Famosos

La actriz Zoe Arévalo hizo su aparición en Valentina Valiente interpretando a Mirkala, la presidenta del club de fans oficial de Valentina. Según detalla la actriz, el primer encuentro entre Mirkala y Valentina se da gracias a la gestión de Rita: “Cuando la ve se queda en shock y lo primero que se le ocurre hacer es gritar sin parar como por 15 segundos. Ya después recapacita y se dice a sí misma que tiene que ser profesional”, explicó.

También adelantó que Mirkala no se limitará al ámbito del fanatismo, sino que irá ganando terreno en la trama: “Siento que se va uniendo con Valentina y Jenny, e irá adentrándose en su vida hasta conocer a sus hermanos y participar en el lado familiar”.

Antes de su incorporación a la novela, Zoe Arévalo tuvo un destacado paso por la cocina de “El Gran Chef Famosos”, donde acudió como reemplazo de Arianna Fernández tras una lesión que sufrió pelando papas. “Mi amiga me preguntó si sabía cocinar, le dije que sí y fui a ayudarla”, recordó sobre su participación en el reality culinario de Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!