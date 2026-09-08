Alianza Lima disputará el Mundial de Clubes de Vóley por segundo año consecutivo

Las tricampeonas del vóley peruano regresan a la élite internacional. Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, certamen organizado por la FIVB en São Paulo, Brasil, marcando su segunda aparición ininterrumpida en la máxima competencia a nivel de equipos.

La clasificación blanquiazul se logró a raíz de la reasignación de cupos: el pase se oficializó tras los resultados del Campeonato Sudamericano de Clubes 2026 disputado en territorio peruano.

Aquella vez los planteles brasileños SESI Vôlei Bauru y Osasco São Cristóvão Saúde aseguraron originalmente los boletos mundialistas al liderar el torneo. Sin embargo, al designarse a Osasco como anfitrión del mundial, su plaza deportiva quedó liberada.

Así, Alianza Lima heredó automáticamente dicha vacante gracias a su medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2026, obtenida al derrotar 3-1 a la Universidad San Martín.

Cronograma y antecedentes en mundiales

Fechas del torneo: El Mundial de Clubes de Vóley Femenino se desarrollará del 8 al 13 de diciembre del 2026 en São Paulo, Brasil .

Hito nacional: Durante la campaña 2025, Alianza Lima hizo historia como el primer equipo peruano en acceder a este campeonato , logrando además un triunfo inédito (3-1) frente al Zhetysu VC de Kazajistán .

Rivales: El cuadro blanquiazul enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 a los siguientes equipos: Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, Nec Red Rockets Kawasaki de Japón y Eczacibasi Peron Istanbul de Turquía.

El cuadro blanquiazul enfrentará en el a los siguientes equipos: Transmisión: El Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 será transmitido a todo el Perú por Latina.

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