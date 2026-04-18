Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Alejandra Guzmán suma otra victoria y convence con una versión más íntima y versátil!

Alejandra Guzmán apostó por una interpretación más suave y matizada, alejándose por momentos de su intensidad rockera habitual para explorar una faceta más sensual y femenina.

El jurado destacó precisamente ese contraste, valorando cómo logró equilibrar fuerza y delicadeza sin perder el sello del personaje. Además, resaltaron su crecimiento corporal y la incorporación de nuevos detalles escénicos que enriquecen su imitación.

Mientras que, Ziggy Marley contagió el escenario de buena energía por su gran conexión con el público. Además de su gran parecido con el timbre, el jurado coincidió que fue una buena presentación.

Sin embargo, la presentación de Alejandra Guzmán no solo convenció a nivel técnico, sino que también conectó emocionalmente, ofreciendo una lectura distinta de la canción. Por ello, con tres votos a su favor, la consagrada se impuso con claridad y reafirma su lugar.

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