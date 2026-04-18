Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Yuri regresa con todo y apunta directo a Raphael!

La competencia sube de temperatura con el esperado regreso de Yuri, una de las figuras más recordadas del formato. Con seguridad y estrategia clara, la imitadora dejó en evidencia que no volvió para una participación pasajera, sino para disputar un lugar entre los consagrados.

Su elección sorprendió: pese a considerar enfrentarse a Alejandra Guzmán, optó por retar a Raphael, desatando un tenso cara a cara en el escenario.

Su ingreso no solo reaviva la competencia, sino que también eleva el nivel de exigencia para los participantes actuales. Con experiencia y actitud, se perfila como una rival fuerte en esta nueva etapa.

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