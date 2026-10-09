Yo Soy 2026: “Adrián Barilari”, “Camila Cabello” y “Christina Aguilera” pasaron directo a la semana final

Llegó el difícil momento en el que el jurado decidió quiénes irían a la noche de eliminación. Antes de ello, Ricardo Morán explicó que los salvados pasarán directamente a la semana final de la competencia, mientras que los demás irán a la temida noche de eliminación, donde 5 participantes abandonarán el programa.

Los imitadores que pasaron a la semana final fueron los de Adrián Barilari, Camila Cabello y Christina Aguilera.

Por su parte, los imitadores que pasaron a la noche de eliminación fueron los de Vicente Fernández, Bob Dylan, Héctor Lavoe y Ricky Martin.

¿Quiénes lograrán salvarse en la noche de eliminación? ¿Quiénes se despedirán de la competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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