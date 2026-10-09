Yo Soy 2026: “Bob Dylan” sorprendió con un detalle de armónica que encantó a Ricardo Morán

Joaquim De La Monclova asumió el reto del espejo, interpretando a “Bob Dylan” con la canción “Mr. Tambourine Man”. Junto a su guitarra y armónica, el participante asumió el desafío de seguir tocando en vivo mientras cantaba. Luego de su actuación, el jurado compartió sus comentarios respecto a su imitación.

Carlos Alcántara hizo un recuento de los puntos positivos del participante: “La guitarra, check. La armónica, check. Contar la historia, check (…) Pero el timbre, un poquito más nasal tu timbre que el de Bob Dylan”.

Jely Reátegui señaló que, a estas alturas, las presentaciones aparentemente sencillas son las más difíciles, por el nivel de detalle que se debe incorporar para destacar la imitación.

Ricardo Morán coincidió con Carlos Alcántara sobre el exceso de nasalidad en su voz en comparación con el original. Sin embargo, felicitó un sutil gesto: la primera armónica fue la del video y la segunda fue de Joaquim, dando la impresión de que eran la misma, un detalle que le encantó.

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