Yo Soy 2026: ¡”Christina Aguilera” cantó con el alma y regaló una de las interpretaciones más sentidas!

Sasha volvió a encarnar a “Christina Aguilera” con la canción “Bound to You”. Después de los tropiezos que tuvo en su camino a la semana final, Sasha sigue demostrando que es uno de los mejores talentos del programa, y esta noche no fue la excepción. El jurado supo reconocer todos sus aciertos y su entrega total hacia el personaje y la canción.

Así lo confirmó Jely Reátegui, quien comentó: “La vez pasada que cantaste esta canción (…) tú has tenido algunas presentaciones donde la cabeza te ha jugado en contra y a veces eso ha interferido en tu interpretación. Hoy has cantado esta canción con el alma”, reconociendo su gigante mejora en estas instancias finales del programa.

Ricardo Morán también reconoció su excelente canalización de energía en la interpretación, calificándola como una de las más comprometidas, entregadas y sentidas de esta temporada.

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