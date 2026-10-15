Yo Soy 2026: “Los Panchos” solo recibieron halagos del jurado con “Piel Canela”

Sebastián, Juan Diego y Piero se lucieron como “Los Panchos” con el tema “Piel Canela”. Nuevamente, el grupo transportó al pasado con su melodiosa armonía de voces, y el jurado quedó maravillado con su participación, algo que reflejó en comentarios llenos de halagos.

Carlos Alcántara, como fanático de “Los Panchos”, reconoció que cantaron una versión de “Piel Canela” un poco diferente a la original, que es un bolero. La escuchó más bailable y la disfrutó de verdad.

Jely Reátegui felicitó a cada miembro del trío, sobre todo por emplear nuevamente la técnica del “engole” por parte de Sebastián, que remonta a la época antigua de donde proviene el grupo y corrige un problema que se presentó en su última actuación. Así cerró su opinión: “Me encantó la presentación, ha sido una de mis favoritas de ustedes”.

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