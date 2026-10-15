Yo Soy 2026: ¡“Bob Dylan” maravilló tocando solo con su guitarra y armónica!

Joaquim de la Monclova volvió a imitar a “Bob Dylan” con la canción “Just like a woman”. Con la personalidad polémica que lo caracteriza, tuvo una excelente actuación en la que estuvo en personaje todo el tiempo.

Tuvo un tema con la banda que lo iba a acompañar, que finalmente no lo apoyó por decisión del imitador. Con mucho carácter, afrontó el reto de encargarse de cantar junto a su guitarra y armónica.

Jely Reátegui apreció la decisión de Joaquim de no tener algún acompañamiento musical, como algo positivo. Comentó: “Tranquilamente pudo haber pasado esto en un concierto de Bob Dylan, que él les diga: saben qué ya no toquen, voy a hacer acústico”.

En cambio, Ricardo Morán no estuvo tan de acuerdo y mencionó: “Estamos en un horario de alta sintonía y has decidido con tu guitarra y armónica a defenderte solito, sin pista, sin puesta, sin música (…) y eso es bien valiente”. Sin embargo, dudó que esta estrategia sea valorada por la gente, y lo felicitó por asumir ese riesgo.

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