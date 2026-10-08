Yo Soy 2026: “Bob Dylan” volvió a tocar guitarra y armónica en vivo con “Visions Of Johanna”

Joaquim De La Monclova interpretó a “Bob Dylan” con la canción “Visions Of Johanna”. En esta ocasión, volvió lo que tanto ansiaba el participante: tocar la guitarra y la armónica en vivo. Esto fue gracias a que en su última actuación, destacó notablemente al concentrarse en el canto y la interpretación, lo que hizo que Ricardo le diera pie a que volviera a tocar en su presentación.

El jurado estuvo de acuerdo en una cosa, el hecho de tocar los instrumentos mejoró su versión de “Bob Dylan”. Cachín lo afirmó diciendo: “Cómo van a quitarle la posibilidad de que toque en vivo a Bob Dylan (…) Acá como que fueron muy drásticos”, refiriéndose a Ricardo.

Por el lado de Morán, relató una breve anécdota de cómo “Los Panchos” ayudaron a afinar su guitarra minutos antes de la presentación, siendo un problema recurrente cuando tocaba y cantaba en antiguas actuaciones. Aquella ayuda hizo que fuera una gran experiencia y felicitó su mejoría en tocar la guitarra encima de la base del tema.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!