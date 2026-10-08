Yo Soy 2026: Pese a su seguridad para la revancha, “Cheo Feliciano” no convenció al jurado

En las declaraciones previas a su presentación, Stefhano Silva, imitador de “Cheo Feliciano”, habló sobre su sentencia tras la batalla con Héctor Lavoe: “Mira, Ricardo Morán. Gracias por sentenciarme, esta vez sí te voy a demostrar que soy Cheo Feliciano”.

Así de seguro empezó “Cheo Feliciano” con la canción “Por Si Te Vuelvo A Ver”. El participante se enfocó en demostrar su mejor versión para salvarse de la eliminación, con la musicalidad y el soneo que lo caracterizan. Sin embargo, el jurado fue exigente con su presentación y señaló los siguientes puntos.

Jely Reátegui consideró que algunos soneos estuvieron desafinados, debido a que faltó acción, es decir, darle intención a las palabras que se dicen en el soneo. Según explicó, esto puede provocarle inseguridad y, por ende, desafinaciones.

Antes de su comentario sobre la participación, Ricardo Morán se refirió a la declaración del participante: “Tranquilo, Stefhano. Yo no veo los adelantos”, volviendo ameno el ambiente para compartir su devolución. Resaltó que su timbre es correcto, aunque siempre le sugiere agregar matices e incorporar más nasalidad, lo que enriquecería el personaje. Además, volvió a señalar su forma percutiva de interpretar el tema; sí, reconoció que logró mejorar esa parte por momentos, pero debe seguir trabajando en ello.

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