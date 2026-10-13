Yo Soy 2026: “Bob Dylan” y “Amy Winehouse” regalaron una dupla que fascinó al jurado

Joaquim de la Monclova interpretó, como de costumbre, a “Bob Dylan” junto a una dupla icónica: Ani Rodríguez, imitadora de “Amy Winehouse”, con el tema “Knockin’ on heaven’s door”. Siendo una dupla esperada, dieron la talla en esta nueva noche de la semana final de “Yo Soy”, y el jurado estuvo atento a cada detalle para compartir su devolución.

Jely Reátegui los felicitó por la linda dupla que formaron, por la caracterización especial para la canción y por el juego con sus personajes, que la dejó fascinada. Tanto así que contó: “Me duele un poco la cara, porque la sonrisa la tengo dándome vueltas la cabeza”.

Ricardo Morán también quedó maravillado con el junte de ambos imitadores y con la interpretación de ambos grandes personajes. Además, le pareció una versión única de “Bob Dylan”, con la que el participante tomó el control del personaje por completo.

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