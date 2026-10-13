Yo Soy 2026: “Los Panchos” y “Paloma San Basilio” juntos en una presentación sentida y elegante

Piero Romero, Sebastián Cox y Juan Diego interpretaron al trío musical “Los Panchos”. Pero en esta nueva noche de la semana final de “Yo Soy”, no estuvieron solos: los imitadores se presentaron acompañados de refuerzos. En esta ocasión, se unieron a Mayreli, imitadora de “Paloma San Basilio”, y cantaron juntos el tema “Sabor a mi”.

Tras el final de su presentación, sentida y elegante como los caracteriza, el jurado se deleitó con sus dulces melodías y compartió todos los aciertos que apreciaron.

Jely Reátegui no pudo contener la emoción por Juan Diego y su intervención como voz principal, y destacó el contraste de la feminidad de “Paloma San Basilio”, que otorgó un hermoso matiz a la interpretación.

Ricardo Morán agradeció el excelente apoyo de Mayreli al trío de imitadores, pero recalcó que la verdadera arma secreta fue Juan Diego, cuyo solo de canto en la actuación fue la sorpresa de la noche.

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