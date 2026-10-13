Yo Soy 2026: “Camila Cabello” y “Daddy Yankee” se lucieron juntos en un dúo con “Havana”

Valera volvió a imitar a “Camila Cabello”, pero no estuvo sola en esta ocasión. En esta nueva noche de la semana final de “Yo Soy”, todos los participantes tuvieron refuerzos, y Valera estuvo muy bien acompañada por Ghandi, imitador de “Daddy Yankee”. Ambos cantaron uno de los temas más populares de Camila, “Havana”. Tras una presentación con mucha entrega y sensualidad, el jurado solo pudo felicitarlos por su gran cantidad de aciertos.

Carlos Alcántara comentó: “Evalúen la posibilidad de hacer este número y repetirlo en algún lugar, porque se ve muy bien”, teniendo solo halagos para su participación.

Ricardo Morán señaló que hubo algunas entradas dudosas al inicio de la presentación y pidió que arranque con todo, ya que lo que mayormente queda en la memoria de la gente es la entrada y el final de la actuación. Por lo demás, le pareció espectacular.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!