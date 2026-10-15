Yo Soy 2026: “Matt Bellamy” sorprendió a Jely con un detalle inédito en “Plug in baby”
Sebastián Mayorca volvió a imitar a “Matt Bellamy” con la canción “Plug in baby”. Con toda la actitud rockera en el escenario, dejó todo en cada movimiento, incorporando mayor nivel de detalle en su imitación y brillando con su talento vocal, como es de costumbre.
Jely Reátegui dijo sobre su participación: “Hoy has hecho algo que no habías hecho hasta ahora y es que Matt Bellamy se mueve y tiene como espasmos de movimiento que están relacionados con una nota musical que él hace y él reacciona. Y eso lo has hecho hoy por primera vez y me ha encantado porque engloba perfecto esta imitación”. Además, felicitó su variedad de matices de voz y solo resaltó sus virtudes.
Ricardo Morán se sorprendió por la canción nueva que eligió para esta noche de la semana final y comentó: “Yo siento que en las canciones que son vocalmente más retadores es donde tú más te luces”. Incluso se animó a declarar: “Realmente, los participantes no están recibiendo lecciones, están dando lecciones en esta temporada”.
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