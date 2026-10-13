Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer: ¿qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuánto duraría su recuperación?

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón frecuente que, según el Dr. Antonio Morales Ávalos, médico neumólogo del Hospital Nacional Dos de Mayo, habría sido detectado en una etapa inicial.

El especialista explicó que estos nódulos son formaciones de menos de tres centímetros de diámetro que pueden tener un origen benigno o maligno. Aunque muchos están relacionados con procesos infecciosos, algunos corresponden a tumores cancerosos. En el caso del sumo pontífice, las características de la lesión habrían generado una alta sospecha de malignidad, lo que motivó a los médicos a realizar una intervención que permitiera diagnosticar y tratar el problema en un mismo procedimiento.

FACTORES DE RIESGO

Morales Ávalos señaló que los factores de riesgo más comunes en este tipo de adenocarcinoma es el consumo de cigarrillos, tanto activo como pasivo. Esto aplica, menciona,aunque el paciente ya dejó de fumar. “En este grupo poblacional que tiene factores de riesgo hay que estar al tanto, hay que estar alertas con cualquier nueva aparición”, dijo.

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN

De acuerdo con el Vaticano, durante la intervención se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho. Morales señaló que esta decisión pudo responder al hallazgo de características anormales, lo que habría llevado a ampliar el área extirpada para reducir el riesgo de que quedaran células malignas. “Los cirujanos seguramente encontraron alguna lesión al palpar en la superficie del parénquima pulmonar. (…) Entonces decidieron ampliar el corte”, precisó.

El neumólogo consideró alentador que, según reporta la Santa Sede, el sumo pontífice haya despertado de la operación sin mayores inconvenientes y que uego haya sido trasladado al área de recuperación. Sin embargo, advirtió que su evolución debe evaluarse durante los días posteriores, debido a la posibilidad de complicaciones como atelectasias, embolias pulmonares o neumonía.

En ese contexto, estimó que la recuperación podría tomar alrededor de diez días, aunque precisó que el tiempo depende de la respuesta del paciente y de su evolución clínica. La rehabilitación respiratoria temprana será importante para recuperar la función pulmonar y facilitar el retorno progresivo a sus actividades habituales.

¿LEÓN XIV LLEGARÁ AL PERÚ?

Sobre los viajes que tenía previsto realizar León XIV a Perú, Uruguay y Argentina en noviembre, el especialista indicó que todavía es prematuro determinar si podrá cumplir su agenda. Explicó que usualmente se recomienda un periodo de reposo de entre diez y catorce días, acompañado de evaluaciones médicas continuas.

En ese sentido, antes de autorizar los viajes, los profesionales tendrían que comprobar que el pontífice respire adecuadamente, pueda caminar con normalidad y no presente señales de complicaciones. Los controles de sangre y las radiografías también contribuirán a determinar su evolución, mencionó.

Finalmente, Morales indicó que será necesario realizar estudios adicionales, como tomografías y otros exámenes por imágenes, para descartar que el cáncer haya proliferado hacia otros órganos.

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