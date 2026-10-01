Yo Soy 2026: ¡Conoce los 4 sentenciados de hoy 1 de octubre!

Luego de las diez presentaciones, el jurado del programa afrontó la parte más difícil de la noche en la competencia de Yo Soy . El momento de anunciar a los cuatro concursantes que pasarán a noche de eliminación llegó.

Los participantes que se salvaron de la sentencia fueron los imitadores de:

Adrián Barilari

Bob Dylan

Los Panchos

Elvis Presley

Isabel Pantoja

Matt Bellamy

En cambio, los que terminaron en sentencia fueron los imitadores de:

Leo Dan

Cheo Feliciano

Ricky Martin

Jesse & Joy

Estos cuatro últimos participantes tendrán que competir en la noche de sentencia por salvarse de la eliminación de la competencia.

¿Quién logrará mantenerse en carrera tras la noche de sentencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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