Yo Soy 2026: ¡“Héctor Lavoe” y “Gilberto Santa Rosa” convirtieron el set en un salsódromo!
Tomás Matteo interpretó a “Héctor Lavoe”, acompañado de su extraordinaria dupla, Raúl Gutiérrez, imitador de “Gilberto Santa Rosa”, en esta noche de refuerzos en “Yo Soy”. Fue una actuación con tanto sabor que convirtió el set en un salsódromo.
Carlos Alcántara se animó a sacar a bailar a Jely Reátegui, y el conductor Franco Cabrera no pudo resistirse a sumarse al grupo de timbales. Además, todo el público asistente estuvo bailando sin parar.
Los jurados, autores de este momento de disfrute en plena presentación, comentaron: “Héctor Lavoe y Gilberto Santa Rosa (…) no sé si alguna vez se han juntado, pero esta vez se han juntado y han hecho una maravilla. Nos hicieron bailar a mí y a la bella Jely Reátegui” y “Nos sumergimos todos a esta presentación (…) Nos hemos divertido mucho”.
Por otro lado, Ricardo Morán tuvo una declaración particular sobre el baile de los jurados: “Soy el único responsable acá. El único capaz de decir (…) hoy día has cantado como nunca, hay encuentros que te suman y Raúl te ha dado mucho el día de hoy”.
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