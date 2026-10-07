Yo Soy 2026: “Isabel Pantoja” fue de menos a más y terminó con una espectacular presentación

Paulina Villalobos interpretó a “Isabel Pantoja” con la canción “A Mi Manera”. La elección de este tema generó algunas opiniones del jurado, ya que no permitió que la participante luciera su versión más característica de la artista original. A pesar de ello, su alto nivel de interpretación y canto la hizo destacar en esta noche de eliminación.

Jely Reátegui consideró que, al inicio, descuidó un poco el acento icónico de Isabel Pantoja, el cual puede enfatizar más. Sin embargo, la voz fue tomando cuerpo a medida que avanzaba la canción, hasta lograr una espectacular presentación.

Carlos Alcántara coincidió con Jely sobre el comienzo de la canción, aunque señaló que esto se debe a la elección del tema, ya que considera que no es una buena referencia para imitar a la artista. Inmediatamente, en la segunda mitad, apareció Isabel Pantoja y demostró la grandeza de su imitación.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!