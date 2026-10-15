Yo Soy 2026: “Isabel Pantoja” rompió la canción y emocionó con “Marinero de luces”

Paulina Villalobos interpretó a “Isabel Pantoja” con la canción “Marinero de luces”. Teniendo en cuenta los puntos por mejorar que le señaló el jurado en sus últimas presentaciones, Paulina ofreció un espectáculo en el que puso todo su corazón y se emocionó, viviendo cada letra del tema. El jurado la felicitó por ese enorme avance a nivel actoral, que hizo conmover a más de uno.

Jely Reátegui destacó su precisión y minuciosidad en cada detalle en el escenario, donde cada gesto sumó para que pudiera transmitir más con su interpretación y movimiento corporal.

Ricardo Morán también reconoció el crecimiento de su calidad interpretativa y le dijo: “Hoy día, has roto la canción, porque eso es lo que había que hacer (…) Me ha dado pena su historia, su tragedia (…) Has conseguido transmitirme eso y emocionarme de esa manera, nunca lo pierdas, porque es un regalo hermoso que has adquirido”. Además de conmover, resaltó su impecable técnica vocal, que siempre luce en la competencia.

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