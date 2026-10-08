Yo Soy 2026: “John Lennon” no logró hacer la revolución que esperaba el jurado con “Revolution”
Jara imitó a “John Lennon” con el tema “Revolution”. El participante buscó convencer al jurado con una interpretación desafiante para salvarse en esta noche importante de eliminación en la competencia. Sin embargo, el jurado tuvo varias observaciones por mejorar, sobre todo a nivel actoral y escénico.
Jely Reátegui explicó que “John Lennon” tiene dos aristas: “Una en la que abre su corazón y habla del amor (…) Y por otro lado, está este lado contestatario, revolucionario, que es político y transgresor, ese es el Lennon que hemos querido ver en esa presentación. Siento que todavía falta ese peso contestatario, ese peso interpretativo”.
Ricardo Morán coincidió con Jely y afirmó: “Yo quería revolución y siento que ha habido como que me hago el que revoluciono, pero no revoluciono de verdad”. Además, señaló que al inicio esa actitud relajada podía funcionar, pero que en la segunda mitad debió tener mayor peso escénico.
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