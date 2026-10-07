Yo Soy 2026: “Los Panchos” brillaron con su sonido antiguo y romántico en “Triunfamos”

Piero, Sebastián y Juan Diego interpretaron al trío musical “Los Panchos” con la canción “Triunfamos”. Como es de costumbre, los participantes demostraron una gran armonía musical y romántica que hizo disfrutar al público y al jurado de la competencia.

Carlos Alcántara supo reconocerlo, ya que ha escuchado al grupo original en vida, y dijo: “No sé cómo hacen, pero han logrado tener ese sonido antiguo, romántico de los reales Panchos, no sé por qué están aquí”, refiriéndose a su participación en la noche de eliminación.

Ricardo Morán señaló que fue una buena presentación, considerando que sus armonías son complejas, pero las ejecutaron de manera perfecta. Además, reconoció el buen trabajo del grupo de músicos que acompaña a los participantes como soporte musical.

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