Yo Soy 2026: ¡Ricardo gritó gol de media cancha con la gran actuación de “Christina Aguilera”!

Sasha interpretó a “Christina Aguilera” con el tema “Falsas esperanzas”. Con tremenda actitud escénica y su intrépido nivel vocal, Sasha tuvo una magnífica noche en la que maravilló al jurado de la competencia, que solo tuvo elogios para su presentación.

Jely Reátegui se animó a decir: “Has cumplido el sueño de una Jely adolescente que miraba a Christina Aguilera por la televisión”, dejando en claro que le encantó su imitación.

Ricardo Morán coincidió con Jely: “Creo que esta noche todos van a ser goles, porque hemos empezado con un gol de media cancha”. Además, reconoció su enorme progreso en la competencia, al desarrollar su peso escénico y su control en la interpretación, y la felicitó.

Por último, Sasha regaló un pequeño canto al final, invitando a que voten por ella para seguir con el sueño intacto de llegar a la final de “Yo Soy”.

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