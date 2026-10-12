Yo Soy 2026: ¡Ricardo Morán cuestionó la elección de la canción de “Adrián Barilari”!

Mr. Nick interpretó a “Adrián Barilari” con la icónica canción “Como yo nadie te ha amado”. Conociendo su sorprendente evolución desde el casting hasta la semana final de la competencia, tuvo una actuación desafiante en la que mostró otro matiz de su interpretación como “Barilari”. El jurado le señaló algunos puntos por mejorar y otros por felicitar.

Jely Reátegui reconoció su nueva versión, más tranquila, con una canción que no pertenece originalmente al artista que imita. Sin embargo, también señaló algunos problemas con la letra, debido a los nervios propios de esta instancia de la competencia.

Ricardo Morán consideró que la canción no fue la mejor para lucir las grandes habilidades que ha ganado a lo largo del programa. Reconoció que fue una elección de Mr. Nick, pero le indicó que debe priorizar la mejor versión de su imitación, sin tomar el riesgo de un tema al que no está acostumbrado, incluso en cuanto a la letra.

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