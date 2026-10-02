Yo Soy 2026: Ricardo Morán no se guardó nada al comentar la presentación de “Sandro”
En las declaraciones antes de entrar al escenario de “Yo Soy”, Alicia Mercado le preguntó a Miguel Quito por uno de los puntos que el jurado le había señalado como oportunidad de mejora: la actuación. El participante respondió que había estado viendo videos del artista para trabajar esa parte actoral y que buscaría dar su mayor esfuerzo. Así entró al escenario, imitando a “Sandro” con la canción “Te Propongo”.
A pesar de su empeño por mejorar lo señalado anteriormente, el participante no tuvo su mejor noche al interpretar un tema que narra una historia, lo que exige un mayor trabajo actoral. Carlos Alcántara señaló que su punto fuerte es el canto melódico, pero que, al momento de contar o interpretar la historia, se percibió cierta duda.
Ricardo Morán, por su parte, fue más tajante con sus comentarios, indicando que esta canción requiere de un temple de tanguero para sostenerla, y consideró que, en esta ocasión, le quedó grande.
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